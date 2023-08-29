Байден отчитал школьника за унылое выражение лица

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Американский лидер посетил образовательное учреждение в преддверии начала учебного года.

Джо Байден уже привычно оконфузился, на этот раз решив показать дурной пример подрастающему поколению. Во время посещения школы накануне нового учебного года президент США отчитал ученика за унылое выражение лица и поделился своим опытом, как тяжело приступать к делам после отдыха.

«Что случилось, малыш? Ты так на меня смотришь, как будто не хочешь здесь находиться. Это самое тяжелое — возвращаться после трех месяцев безделья», — сказал Байден.

Ранее американские журналисты подсчитали, что Байден суммарно провел в отпуске около 40% своего президентского срока. Однако, выходя на работу, он продолжает выступать с различными инициативами. К примеру, одобрил новый масштабный план борьбы с коронавирусом. Хотя при посещении школы сам активно кашлял в кулак, а после этого пожимал детям руки.