Спасатели нашли тело пропавшего туриста на Авачинском вулкане Камчатки

Фото: МЧС России; 5-tv.ru

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По всей видимости, мужчина сорвался с горы, упал и разбился.

Желание покорить вулкан на Камчатке обернулось трагедией. Спасатели обнаружили тело туриста из Петербурга, пропавшего два дня назад в районе Авачинской Сопки.

По всей видимости, мужчина сорвался с горы, упал и разбился. О его пропаже в выходные сообщила девушка. Они вместе собирались подняться на вершину вулкана. Но в какой-то момент поссорились и разделились. После этого мужчина на связь уже не выходил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристка из России пропала в Египте во время дайвинга.