Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Прежде за океаном придерживались другой позиции. Что изменилось?

Западные союзники Украины разрешили наносить удары по Крыму, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

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По его словам, еще год назад западные союзники придерживались по этому вопросу другого мнения — были против.

Последний раз Крымский мост (гражданский объект, между прочим) атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

При этом прежде сам Зеленский заявил, что Киев не намерен переносить боевые действия на территорию РФ, поскольку из-за этого есть риск остаться без союзников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.