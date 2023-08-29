В ДНР завершилось расследование дела об убийстве Александра Захарченко

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Читайте нас в: Дзен Новости

Первый глава республики погиб в результате взрыва в кафе в 2018 году.

Расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко завершено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник агентства отметил, что дело расследовало управление Следственного комитета по ДНР. Других подробностей не приводится.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. По информации СМИ, взрывное устройство было заложено в здание заранее. Власти ДНР назвали случившееся терактом и обвинили в покушении киевский режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в честь убитой Дарьи Дугиной в Донецке назвали улицу.