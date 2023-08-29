Загадка из прошлого: обломки самолета-разведчика времен ВОВ нашли на дне колымского озера

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Теперь ученым предстоит восстановить картину тех дней и выяснить, кто управлял бортом, и почему машина потерпела крушение.

Ученые сейчас пытаются разгадать тайну самолета, который обнаружили на дне озера на Колыме. Техника времен Великой Отечественной войны, на удивление, хорошо сохранилась. Участники экспедиции смогли извлечь часть крыла и другие детали разведчика — МБР-2. Теперь предстоит самое интересное — восстановить картину тех дней и выяснить, кто управлял бортом, и почему машина потерпела крушение. Все подробности у корреспондента «Известий» Владислава Тамошаускаса.

О самолете, который лежит на дне озера Майорыч, известно давно. В Магадане среди местных о нем даже ходили целые легенды. Вот только что это за машина, ее марка, год катастрофы и расположение — до сих пор оставались загадкой.

Кажется, помочь открыть подробности крушения самолета и судьбу экипажа решила сама природа. В Магадане аномальная засуха озеро сильно обмелело и обнажило дно для поисковиков. Алюминиевые обломки самолета хоть и погрязли в глине, но хорошо сохранились.

Самое главное, что на деталях уцелели маркировки и даже клеймо управления Военно-воздушных сил Советского союза.

С большой вероятностью можно сказать, что это обломки морского разведчика — гидросамолета МБР-2. В 1939 году они поступили в авиационные части погранвойск НКВД. Его конструкция была проста и примитивна — алюминиевая рама и деревянный корпус, который сегодня — это тысячи обломков.

В общей сложности было выпущено больше тысячи единиц машин. Таким образом, эта летающая лодка стала самым массовым гидросамолетом советского производства.

Все найденные части самолета передали в областной краеведческий музей. Теперь ими займутся историки, которым предстоит установить точную модель и выяснить имя летчика, который последним управлял этим гидросамолетом.

«Возможно, это какая-то выдающаяся личность им могла управлять. Так как пилоты, которые летали здесь во времена Второй мировой войны, обслуживали Алсиб и просто летали, они были асами. Потому что летать здесь в морозы — это был целый подвиг», — рассказывает руководитель экспедиции, петешественник Богдан Булычев.

Эта экспедиция на озеро Майорыч уже третья и, похоже, далеко не последняя. На дне озера Майорыч поисковики не теряют надежды отыскать самый важный узел самолета — его двигатель.