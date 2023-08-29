Шаурма подорожает в сентябре до 300 рублей

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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С чем это связано?

В России из-за подорожания мяса птицы вырастут цены на шаурму. Тратиться больше на одно из самых популярных блюд придется уже с сентября. Но насколько? В нескольких торговых сетях сообщили «Известиям», что стоимость поднимется в среднем на 10-15%. Таким образом производители фастфуда намерены компенсировать затраты.

По словам основателя сети «Шоу’рма» Анастасии Филипповой, стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. Если в марте ее закупали за 220 рублей за один килограмм, то в августе уже за 330 рублей.

«Сетью принято решение поднять с августа по сентябрь все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание», — рассказала Анастасия.

В «Мосшаурме» также допустили рост стоимости на 10–15%.

«Цена также будет зависеть и от других ингредиентов, используемых в конечном товаре, ведь можно купить шаурму за 170 рублей, а можно за 300», — отметили представители организации.

Так, стоимость шаурмы может составить от 210 до 300 рублей — сейчас ее можно купить за 190–250 рублей.

В Минсельхозе, в свою очередь, отметили, что увеличение цены на курицу — сезонное явление. В министерстве указали, что в сентябре стоимость продукции снизится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как испорченную шаурму выдают за свежую.