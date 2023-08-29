Экс-глава Тихвинского района Ленобласти Георгий Хухунаишвили погиб в ДТП

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker=Meinrad Riedo; 5-tv.ru

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Коллеги и близкие отзываются о депутате как о настоящем воине, который смело и принципиально отстаивал интересы избирателей.

Бывший глава Тихвинского района Ленинградской области Георгий Парменович Хухунаишвили погиб в ДТП близ деревни Усть-Шомушка. Представители пресс-службы Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» сообщили, что авария произошла на 451-м километре федеральной дороги А-114. Столкнулись машина марки Hyundai, в которой находился 71-летний депутат, и грузовик Volvo.

«Произошло лобовое столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате которого погиб один человек… Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранителям», — сказано в заявлении ведомства.

Фото с места ДТП, в котором погиб Георгий Хухунаишвили. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Коллеги шокированы происшествием, с трудом подбирают слова, общаясь с прессой. Об умершем говорят, как о человеке предельно честном, отзывчивом, добродушном, несмотря на воинское звание и высокие посты в послужном списке. Сотрудник Совета депутатов Тихвинского городского поселения Александр Селютин знал Хухунаишвили около 20 лет, они работали бок о бок. По его словам, экс-глава района умел и командовать по мере необходимости, и проявлять человечность в трудных ситуациях.

«Выступал за людей, все требования, которые они предъявляли, в Совете отстаивал на всех уровнях, независимо от того, какие перед ним комиссии, администрация или глава администрации… В общем, не стеснялся воевать. А он воин, я вам скажу», — вспоминал Селютин.

Действующий глава Тихвинского района и Тихвинского городского поселения Александр Лазаревич с тем же восхищением говорил о своем предшественнике. Высокий пост Хухунаишвили занимал в 2007–2009 годах. Помимо того, он носил звание полковника и являлся последним командиром местной ракетной зенитной воинской части. Чиновники совместно работали на благо района с 2005-го. Утром они должны были отправиться в служебную поездку.

«Я его знал как принципиального, честного, порядочного человека, кем он и являлся по жизни. Неслучайно народ его всегда избирал, неслучайно он был всегда депутатом, очень отстаивал интересы своих избирателей, просто боролся за эти интересы. Человек, который вообще не терпел неправды. Вот удивительно, сейчас таких людей нет», — заключил Лазаревич.

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