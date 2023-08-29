Под надежной защитой: данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK

Данные из иностранных облачных сервисов можно будет переносить в VK

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

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Пользователи смогут хранить свою информацию в «Облако Mail.ru».

Стало известно о планах VK запустить в ближайшее время сервис, с помощью которого пользователи смогут переносить файлы из популярных иностранных облачных хранилищ, в том числе Microsoft и Google, в «Облако Mail.ru». Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на близкий к компании источник.

В материале отмечается, что в нынешних условиях использование иностранных сервисов хранения данных несет немало рисков для пользователей. Например, иностранные сервисы в любой момент уйти из России. А это значит, что россияне могут потерять ценную для себя информацию. Такого же мнения придерживается и руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Иностранные решения, как мы неоднократно видели с начала 2022 года, могут передавать личные данные граждан России — отечественных организаций третьим лицам, в том числе иностранным спецслужбам и частным разведкам, действующим под прикрытием маркетинговых агентств», — отметил Бедеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему сервисы VPN могут быть опасны.