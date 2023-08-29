В Госдуме попросили Минпросвещения объяснить отсутствие Пушкина в ЕГЭ по литературе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Из программы подготовки к экзамену по этому предмету были исключены некоторые отечественные авторы. Почему?

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по литературе убрали ряд отечественных классиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В документе отмечается, что Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) решил исключить из программы подготовки к ЕГЭ произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Гоголя. При этом в перечне появляются зарубежные авторы.

Что изменится в российских школах с 1 сентября 2023 года

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФИПИ опубликовал проекты ЕГЭ на 2024 год с изменениями в ряде предметов. Как указали в пресс-службе Рособрнадзора, без изменений пройдут только экзамены по химии и базовой математике.

Кравцов, в свою очередь, отмечал, что никаких серьезных изменений в процедуру сдачи ЕГЭ в России в 2024 году вносить не будут.