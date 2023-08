Элтон Джон вернулся в свой дом в Ницце после госпитализации из-за падения

Фото: www.globallookpress.com / Pablo Valora

Артист попал в больницу с легкими травмами, наблюдение врачей было мерой предосторожности.

Британский певец, композитор и пианист Элтон Джон выписан из больницы, в которую попал днем ранее после падения в своем доме в Ницце, Франция. Об этом сообщают представители мексиканского телеканала NMás со ссылкой на представителя знаменитости. Отмечается, что 76-летний артист получил легкие травмы, но все равно согласился провести ночь под присмотром врачей в качестве меры предосторожности.

В воскресенье после падения Элтона Джона доставили в ортопедическое отделение больницы принцессы Грации в Монако. Там было проведено обследование, чтобы исключить риски для здоровья. Когда стало ясно, что состояние певца не вызывает опасений, его отпустили. Звездный пациент чувствует себя хорошо, инцидент обошелся без последствий.

«После медицинского осмотра он был немедленно выписан сегодня утром и сейчас вернулся домой в добром здравии», — сказал представитель Джона.

Этим летом сэр Элтон Геркулес Джон (имя при рождении Реджиналд Кеннет Дуайт. — Прим. ред.) завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road, которое продлилось 330 дней. За свою 50-летнюю карьеру музыкант дал четыре с лишним тысячи концертов в более чем 80 странах.

Обладатель премий «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Can You Feel The Love Tonight из мультфильма «Король Лев» является одним из самых успешных и продаваемых исполнителей Великобритании и мира, его имя красуется в Зале славы рок-н-ролла и на Голливудской аллее звезд. Джон был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II в 1998 году, стал Командором Ордена Британской империи в 1995-м.

