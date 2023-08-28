Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Переводы можно будет делать в страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран.
Центробанк зарегистрировал новую международную платежную систему под названием Kwikpay, следует из данных на сайте регулятора.
Через нее можно будет делать переводы в страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран. Размер комиссии в системе будет варьироваться от 0 до 5%. Приложение принимает карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard.
Прежде стало известно, что Центробанк ужесточит условия предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера призвана ограничить выдачу рискованных займов и вступит в силу 1 сентября.
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