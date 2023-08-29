В российских вузах могут ввести обязательное изучение китайского языка

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Пока в стране такие правила действуют только в одном университете.

Новое поколение россиян может заговорить на китайском. Такую идею сейчас рассматривают те, кто отвечает за образование на разных уровнях власти. Например, помощник президента Андрей Фурсенко.

В нашей стране уже есть один вуз, где китайский язык обязателен к изучению наравне с английским, но до сих пор никто не собирался вводить его повсеместно. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный разбирался в иероглифах этой идеи. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в вузы Петербурга поступили 800 человек по квоте для участников спецоперации.