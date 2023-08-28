Матроса Балтфлота обвинили в государственной измене
ФСБ обвинила матроса Балтфлота в госизмене
Фото: www.globallookpress.com / Martin Poole
Уголовное дело передано на рассмотрение в военный суд.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предъявила матросу Балтийского флота обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что по результатам расследования обвинение в тяжком преступлении было предъявлено военнослужащему рядового состава Балтийского флота Егору Тюкину. Дело уже передано на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд.
Подробности возбужденного в отношении матроса уголовного дела не раскрываются, так как материалы содержат гриф «совершенно секретно». Заседание суда пройдет в закрытом режиме 19 сентября.
Две недели назад по обвинению в государственной измене был задержан житель Благовещенска. Мужчина намеревался отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях в рядах украинских Вооруженных сил. Сотрудники ФСБ задержали его прямо в аэропорту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали петербуржца, подозреваемого в госизмене и терроризме.