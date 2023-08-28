Минобороны: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

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Попытка атаки была предпринята около 21:00 по московскому времени.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе подмосковных Люберец.