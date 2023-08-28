Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru

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В результате произошедшего ребенок сильно обварил ногу. Что же произошло?

Восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком в Москве на улице Саратовская. Как сообщил 5-tv.ru источник, предварительно, инцидент произошел из-за прорыва теплосети.

После прорыва теплосети и образовалась яма, которая наполнилась кипятком. Туда ребенок упал случайно. Он сильно обварил ногу. На месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Москве ребенок упал в яму с кипятком. 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ногу трехлетнего малыша «зажевало» в эскалаторе в московском метро. Инцидент произошел в переходе между станциями метро «Тверская» и «Чеховская».