В Минобороны Украины признали успехи ВС РФ на купянском направлении

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Резников назвал сложной ситуацию на этом участке фронта.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские силы имеют успех на купянском направлении, пишет «РБК-Украина».

«Это логический ход, отвлечь наше внимание, атакуя там, чтобы мы забрали подразделения с юга и востока. <…> Россияне вроде бы немного там и продвигаются», — сказал он.

Резников также отметил, что ситуация на этом участке фронта «сложная», но «контролируемая».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штурмовые отряды ВС РФ отбили опорный пункт на купянском направлении.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.