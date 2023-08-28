Госдолг Украины обновил исторический рекорд

Фото: © РИА Новости / Александр Демьянчук

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Только за прошлый месяц он вырос на четыре миллиарда долларов.

Государственный долг Украины за июль вырос на четыре миллиарда долларов, превысив тем самым 132 миллиарда долларов, сообщается на сайте министерства финансов страны.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4 860,59 миллиарда гривен или 132,92 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении ведомства.

Также указано, что внешний долг страны составил 90,77 миллиарда долларов, а внутренний — 42,15 миллиарда долларов.

Прежде ведущий научный сотрудник института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) вогнал Украину в долговую яму, из которой невозможно выбраться. По его словам, многомиллиардные транши МВФ преследуют только одну цель — создавать видимость функционирования украинской экономики и не допускать дефолта. Однако фактически фонд дает Киеву новые кредиты для обслуживания предыдущих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине предложили погасить госдолг страны при помощи арестованных российских активов.