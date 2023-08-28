Отца Филиппа Киркорова сфотографировали в больнице Зеленограда — передвигается с трудом
Отец Киркорова был замечен в отделении кардиологии больницы Зеленограда
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Близкие звездной семьи на днях сообщили, что Киркорова-старшего мучают боли в спине и ногах. Что еще известно о состоянии здоровья артиста?
Слухи о проблемах со здоровьем у 92-летнего Бедроса Киркорова нашли подтверждение. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото артиста, сделанное в больнице Зеленограда.
Передавший 5-tv.ru снимок источник предположил, что у отца Филиппа Киркорова проблемы с сердцем, поскольку он был замечен в отделении кардиологи. Также, судя по всему, мужчине тяжело передвигаться: на снимке видны специальные ходунки-роллаторы, на которые Киркоров-старший опирается при ходьбе.
Бедрос Киркоров в больнице Зеленограда.
На днях близкий к Киркоровым пародист Александр Матвеев выразил беспокойство по поводу здоровья главы звездной семьи. По его словам, перенесший коронавирус Бедрос Филиппович угасает, его мучают боли в спине и ногах. В связи с этим врачи запретили ему посещать публичные мероприятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца Филиппа Киркорова положили на лечение в военный госпиталь.