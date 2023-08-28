Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Близкие звездной семьи на днях сообщили, что Киркорова-старшего мучают боли в спине и ногах. Что еще известно о состоянии здоровья артиста?

Слухи о проблемах со здоровьем у 92-летнего Бедроса Киркорова нашли подтверждение. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото артиста, сделанное в больнице Зеленограда.

Передавший 5-tv.ru снимок источник предположил, что у отца Филиппа Киркорова проблемы с сердцем, поскольку он был замечен в отделении кардиологи. Также, судя по всему, мужчине тяжело передвигаться: на снимке видны специальные ходунки-роллаторы, на которые Киркоров-старший опирается при ходьбе.

Бедрос Киркоров в больнице Зеленограда. 5-tv.ru

На днях близкий к Киркоровым пародист Александр Матвеев выразил беспокойство по поводу здоровья главы звездной семьи. По его словам, перенесший коронавирус Бедрос Филиппович угасает, его мучают боли в спине и ногах. В связи с этим врачи запретили ему посещать публичные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отца Филиппа Киркорова положили на лечение в военный госпиталь.