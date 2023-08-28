«Здесь сильное течение»: как проходят поиски пропавшей во время дайвинга в Египте россиянки

Фото, видео: www.globallookpress.com / J.W.Alker; 5-tv.ru

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Туристка из Петербурга, предположительно, превысила максимально допустимую глубину погружения.

Поиски пропавшей во время дайвинга в египетской Хургаде россиянки Кристины Осиповой продолжаются. Об этом 5-tv.ru сообщил капитан поискового судна.

«Мы ищем пропавшую уже в течении нескольких дней. Три дайвера постоянно работают на глубине до 125 метров под водой, но пока что мы ничего не нашли. Здесь открытая местность и сильное течение», — рассказал он.

Капитан добавил, что в ходе поисков они стараются охватить как можно больше территории со дна до поверхности.

В этот же день в Генконсульстве России в Хургаде сообщили, что пропавшая во время дайвинга туристка из Петербурга погрузилась слишком глубоко. Компьютер ее мужа после всплытия показал 122 метра — максимально допустимую глубину погружения. На этой отметке оба супруга-дайвера потеряли сознание. Мужчина после всплытия на поверхность пришел в себя и не обнаружил рядом жены.

Район поисков россиянки был расширен, но пока мероприятия результатов не принесли. Муж Осиповой обратился к губернатору Хургады с просьбой выслать вертолет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристка из России пропала в Египте во время сверхглубоководного погружения.