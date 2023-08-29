«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы не дают противнику ни малейшего шанса на успех.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Экипажи ударных вертолетов работают на всех участках фронтах. Они уничтожают опорные пункты и бронированную технику украинских боевиков. Также летчики выполняют задачи по сопровождению колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

На кадрах показан один из их боевых вылетов. Цель была достигнута — выполнив пуски ракет по обнаруженным позициям противника, были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ.

Мобильные гаубицы Д-20 и «Мста-Б»

Расчеты буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили 155-мм орудие натовского производства FH-70 на краснолиманском направлении.

Также артиллеристами точными попаданиями были поражены бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе. Корректировка огня орудий выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить мобильные средства ВСУ максимально быстро с использованием минимального количества боеприпасов.