Центробанк повысит надбавки по потребительским кредитам с долговой нагрузкой

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Регулятор обеспокоился ростом потребительского кредитования и увеличившимися в связи с этим рисками.

Центробанк ужесточит условия предоставления кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера призвана ограничить выдачу рискованных займов и вступит в силу 1 сентября. Об этом пишут «Известия».

По данным Центробанка, в последние месяцы в стране растут показатели потребительского кредитования и востребованность кредитных карт. Это влечет за собой и рост рисков.

С целью их минимизации регулятор вводит надбавки на предоставление кредитов заемщикам с долговой нагрузкой выше 50%. То есть тем, кто отдает на погашение кредита более половины дохода. Повышенные надбавки вводятся на выдачу кредитов при долговой нагрузке более 80%.

Кроме того, с 1 сентября вступают в силу новые правила страхования кредитов. Банки будут принимать только полисы страховых компаний с кредитным рейтингом не ниже А–. Сейчас этот показатель не имеет значения при оформлении займа. Учитывается лишь наличие у страховщика аккредитации от выбранного банка.

Кредитный рейтинг ААА, АА, А+, А– означает, что у компании стабильное финансовое положение, и она располагает средствами для выполнения своих обязательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу несколько крупных российских банков повысили ставки по рублевым вкладам. Теперь максимальная доходность по ним составляет 12%, а при особых условиях — 14%.