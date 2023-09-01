Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Активно занимающийся сольной карьерой солист «Иванушек» уверен, что эта композиция станет гимном всех влюбленных.

Певец Кирилл Туриченко мечтает об огромное семье, чтобы как в фильме «Крестный отец» все собирались за длинным столом. Полтора года назад по совместительству солист группы «Иванушки» сделал предложение своей возлюбленной Дарье Тарасовой.

«В разгаре уже третьего дня (свадьбы друзей — Прим.ред.) встал на колени и сказал: „Все. Будь моей женой!“. Были слезы с обеих сторон, но ответ был молниеносным и положительным», — признался певец в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко за кулисами съемок нового клипа.

Однако свадьбы поклонники так и не дождались. Ходят слухи, что церемония была тайной и уже давно состоялась, а кадры с долгожданного события войдут в итоговую версию видеоверсии песни «Я хочу любви!», которую Туриченко представил в середине лета. Уже точно известно, что в него войдут кадры со свадебных церемоний поклонников артиста, которые сотнями присылались команде после выхода трека.

«Песня написана в добром, в добром таком состоянии души. И все, что будет наполнять эту песню, будет наполнено сумасшедшей энергией. Я уверен, что эта песня станет гимном всех свадеб», — подчеркивает певец.

Что со свадьбой Кирилла Туриченко? Почему после предложения было два кольца, а не одно? О какой семье мечтает Туриченко? Как успевает отдыхать с родными при таком неподъемном графике? Что говорят критики о песне «Я хочу любви»? Почему музыка 80-90-х это не нафталин и что самое обидное для «Иванушек»? Это и многое другое смотрите в видеоверсии интервью со съемок нового клипа Кирилла Туриченко, а также читайте в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.