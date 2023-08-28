Отправивший возлюбленной взрывчатку в коробке не согласился с обвинением

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Мужчину не устроило, что суд квалифицировал его действия по статье за преднамеренное убийство.

Житель Троицка, который отправил своей возлюбленной коробку с самодельным взрывным устройством и причинил тем самым вред ее здоровью своим «подарком», отказался признавать вину по вменяемой ему статье. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, побывавший на заседании Троицкого районного суда Москвы.

Мужчина попросил суд рассматривать его действия не по статье об убийстве, а по статье о побоях. Суд же вменяет ему обвинение по статье, предусматривающей наказание за совершение предумышленного убийства.

«Мне непонятно, почему у меня 105 статья. По ней вину не признаю. Прошу квалифицировать мои действия по 116 статье», — заявил подсудимый.

Сторона потерпевшей после его «подарка» запросила миллион рублей за причиненный моральный ущерб. Согласно предъявленным чекам, на лечение, в том числе у офтальмолога и косметолога, она потратила около 13 тысяч рублей. Мужчина настаивает на «разумном» взыскании.

«На 12 тысяч рублей я согласен, но не на один миллион», — отметил он.

Примечательно, что мужчина после инцидента ни разу не связывался с пострадавшей и не принес ей свои извинения.

Инцидент произошел в феврале текущего года. Жительница Троицка Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, которая взорвалась после того, как она ее открыла. Однако взрывное устройство сработало не полностью, что спасло ей жизнь. Тем не менее она получила ожоги лица и левой руки. Подозрения пали на 26-летнего молодого человека, который ухаживал за ней. Он признался в содеянном и назвал своим мотивом неразделенную любовь.

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