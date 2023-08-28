«Крики, вопли и памперсы»: что пережила перед смертью модель Лека Миронова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Советскую модель Леку Миронову считали любимицей Вячеслава Зайцева. Какая судьба была ей уготована?

Лека Миронова, которая считалась любимой моделью Вячеслава Зайцева, поражала свой красотой и элегантностью советскую и российскую аудиторию, и даже после завершения карьеры активно принимала участие в светской жизни. Но позже резко исчезла из публичного пространства. Что перед смертью пришлось пережить любимице миллионов, вспомнило издание Starhit.

Леокадия Миронова, таково настоящее имя модели, перестала появляться на публике начале 2010-х годов. Ее потеряли не только зрители, но и близкие знакомые. Так во время шоу на одном из федеральных каналов Эдуард Кривенко признался, что в ее квартире в центре Москвы делают ремонт совершенно посторонние люди. А Миронову отправили в подмосковный пансионат в селе Уборы.

Как рассказала СМИ психолог Людмила Курасова, работающая в пансионате, когда модель привезли в учреждение, она была испугана, затравлена и находилась в шоковом состоянии. Миронову поместили в шестиместную палату к пациентам с деменцией.

«Ее подселили к крикам, воплям, памперсам — ее и без того плохое состояние еще более усугубилось. На контакт она не шла, ничего не просила, хотя на ней не было памперса, ей не давали лекарства, она была ходячая», — вспоминает Людмила Курасова.

Психолог отметила, что советскую звезду никто не навещал, а некоторое время спустя ее перевели в одну из больниц Подмосковья. Причиной тому стало то, что, по словам санитарок, за нахождение в пансионате перестали платить. В больнице за ней ухаживала сиделка.

Как потом рассказал художник Никас Сафронов, Лека Миронова умерла во сне в августе 2021 года. Именно Сафронов в итоге занимался похоронами и установкой памятника на могиле любимой модели Вячеслава Зайцева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство.