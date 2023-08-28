В вузы Петербурга поступили 800 человек по квоте для участников СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Спикер Совфеда и губернатор города обсудили помощь семьям бойцов, находящихся на передовой.

800 новых студентов петербургских вузов — это военнослужащие и дети участников СВО. Они приняты на бюджетные места по отдельной квоте. Об этом сообщил Александр Беглов во время рабочей встречи с Валентиной Матвиенко. Также губернатор рассказал, что 14 человек из Мариуполя приняты в Российский государственный институт сценических искусств. После обучения они вернутся в родной город и будут работать в театре, который сейчас восстанавливается.

Вопросы поддержки новых регионов, а также помощь военнослужащим и их родным стали сегодня одной из главных тем на встрече спикера Совета Федерации и губернатора Петербурга.

«За каждым участником СВО и их семей закреплен специальный участковый, куратор, который рассматривает абсолютно все их вопросы. Это взаимодействие между нашей социальной службой и фондом дает хорошие результаты», — сказал Беглов.

«Да, это очень правильно. Но еще очень важна координация региональных властей и представительств федеральных властей, потому что целый ряд вопросов и их решение зависят от федеральных органов власти», — указала Матвиенко.

Как отметила Валентина Матвиенко, нужна адресная и точечная поддержка — от предоставления общежития студентам, до психологической помощи семьям.