В Испании открыли расследование о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса

Фото: www.globallookpress.com / Rfef

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Глава RFEF извинился за свой поступок, однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею.

Национальная испанская прокуратора инициировала досудебное расследование по обвинению президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса в сексуальном насилии. Об этом сообщает телеканал RTVE.

Рубиалес 20 августа в порыве эмоций поцеловал футболистку национальной сборной Дженнифер Эрмосо прямо на поле во время награждения победительниц женского чемпионата мира. Общественность с резкой критикой отреагировала на его жест.

Футболистка сборной Испании Дженифер Эрмосо. www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso

Глава RFEF за свое необдуманное поведение извинился, отметив, что не должен был поступать так. Однако ФИФА созвала внеочередную ассамблею из-за его действий. Футбольная организация открыла дело в отношении Рубиалеса 24 августа. Мужчина был отстранен от занимаемой должности президента федерации.

Сама Эмросо имеет право выступить жертвой сексуального насилия. Для этого ей нужно обратиться в прокуратуру в течении 15 дней после открытия дела. Пока спортсменка такого желания не изъявила. В одном из недавних интервью она отнеслась к ситуации с юмором и назвала ее дружеским проявлением.

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