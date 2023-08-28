Шевцов: США после Украины развернули военно-биологические проекты в СНГ

Фото: www.globallookpress.com

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Ведется разработка оружия, нацеленного на определенные этнические группы.

Америка активно развернула военно-биологическую работу в странах СНГ после вынужденной заморозки работы на Украине. Об сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов в беседе с «Российской газетой».

«После того как американцам пришлось свернуть ряд проектов на Украине, их активность на пространстве СНГ возросла», — прокомментировал он.

Шевцов отметил, что США разрабатывают на бывших советских территориях биологическое оружие, которое может поражать определенные этнические группы. При этом, уточнил он, свои лаборатории они скрывают под названиями «гражданских» исследовательских учреждений. Прятать «истинные цели» проектов американкой стороне приходится из-за мер противодействия, предпринимаемых РФ.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов ранее проинформировал об обнаружении более 100 участников американских программ США в Украине. Согласно полученным ведомством данным, Киев принимает участие в разработках Вашингтоном возбудителей сибирской язвы, оспы, чумы и других опасных патогенов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон обвинил Россию в разработке биологического оружия.