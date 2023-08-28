Лебединая песня лета: аномальная погода ожидается в Москве 1 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Понадобятся ли москвичам зонты на линейке?

Повышение температуры до 28 градусов прогнозируется в Московском регионе 1 сентября в День знаний. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Если ночью столбики термометров упадут до 15 градусов, что считается вариантом нормы, то днем температура побьет локальные рекорды.

«Температура выше нормы будет на пять-шесть градусов, это настоящее лето. Ночью прогнозируется от 10 до 15 градусов, а днем по Москве и области будет от 23 до 28 градусов. Конечно, это аномальная погода, практически июльская», — сказал Вильфанд.

Утром в этот день температура будет колебаться между 16 и 18 градусами тепла. Это значит, что линейки в школах пройдут в комфортных условиях.

Единственное, жителям региона стоит ожидать дождей. На этот день также прогнозируется переменная облачность.

Ранее 5-tv.ru писал, какие регионы России могут встретить 1 сентября под зонтом.