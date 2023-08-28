Насилуют и «стучат» в полицию: за что соседи невзлюбили британского депутата-трансгендера

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

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Российские пранкеры Вован и Лексус поделились с 5-tv.ru впечатлениями от розыгрыша парламентария.

Британского депутата-трансгендера Джейми Уоллиса, ставшего очередной «жертвой» российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров), на дух не переносят его же соотечественники. Об этом пранкеры рассказали в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru после общения с британским парламентарием.

По словам Вована и Лексуса, они и не подозревали о существовании Уоллиса, пока «разделаться» с ним их не попросили британские поклонники. Оказалось, что в либеральной до мозга костей Великобритании таких, как депутат-трансгендер, пропагандирующий нетрадиционные ценности, граждане тоже не жалуют.

«Он заявляет, что его постоянно насилуют. То есть, несмотря на свой депутатский статус, он подвергается сексуальному насилию. Он сказал даже, что не изберется на следующий срок, потому что насильники его снова найдут», — отметил Вован.

Особенно достается Уоллису от собственных соседей. Например, когда он на своем автомобиле врезался в дерево и удирал с места аварии через кусты, будучи одетым в женское платье, именно они «настучали» на него полиции. Дело в том, что еще до своего «перевоплощения» Уоллис избирался от консервативного округа, жители которого по понятным причинам не разделяют его нынешних ценностей.

«Его не особо уважают соседи, потому что они на него, как он сказал, настучали. Больше всего негатива он получает от них. Избиратели его округа имеют консервативную точку зрения, и иметь в своем округе депутата-транса не для всех из них приемлемо. Не каждый готов приходить к нему на прием. И может, когда они видели, как он врезался в столб и в платье убежал, это было для них большой радостью, и они заявили на него в полицию», — пояснил Лексус.

По словам пранкеров, после общения с Уоллисом они пришли к выводу, что далеко не вся Европа выступает за так называемые либеральные ценности. Очень много людей, в первую очередь родителей, крайне негативно относятся к различным гендерным нововведениям, выступают против сексуального обучения в школах и не хотят, чтобы их дети меняли пол.

«Есть противодействие этой навязываемой политике даже в Британии. Многие понимают, что ни к чему хорошему это не приведет», — заключил Вован.

Розыгрыш Уоллиса пранкеры опубликовали в новом выпуске своей программы «Шоу ВиЛ». В беседе с шахматистом Гарри Каспаровым*, от лица которого с ним связались Вован и Лексус, депутат поделился мечтой о том, что через 20 лет в каждом парламенте мира будут заседать трансгендеры.

Кроме того, Уоллис рассказал о планах создания специального «наставнического» приложения, в котором взрослые люди, осуществившие трансгендерный переход, делились бы своим опытом с молодежью, только встающей на этот «трудный путь». То есть речь, по сути, идет о пропаганде и вовлечении в сферу нетрадиционных отношений молодых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские пранкеры Вован и Лексус разыграли главу империи Ротшильдов — Александра Ги Франсиско де Ротшильда.

* — признан в России иноагентом.