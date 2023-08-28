Китайцы начали вывозить приморскую соль из-за сброса воды с аварийной «Фукусимы»

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Такой товар российские таможенники заметили в багаже граждан КНР, переходящих через границу.

Граждане Китая начали вывозить с Приморья соль после того, как аварийная АЭС «Фукусима-1» начала сброс радиоактивной воды в мировой океан. Об этом с ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни сообщают РИА Новости.

Оказывается, начиная с прошлой недели таможенники заметили, что при переходе через пропускной пункт Пограничный соли в багаже китайцев стало больше. При этом они подчеркивают ранее подобное замечено сотрудниками не было.

«У китайских граждан на прошлой неделе появился такой товар в багаже. Объемы незначительны. Вес не фиксируем», — цитирует издание сообщение ведомства.

При этом, по данным СМИ, связанного с этим ажиотажа на границе пока не наблюдается.

Напомним, в Японии с аварийной АЭС «Фукусима — 1» сбросили в океан богатую радиоактивными элементами воду. Ранее профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник рассказал 5-tv.ru, чем опасен этот процесс для окружающей среды и человека.