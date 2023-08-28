Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

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Детали происшествия уточняются.

Очевидцы сообщают о пожаре на территории ВДНХ. Первые фото с места появились в Telegram-каналах.

Предварительно, ЧП произошло неподалеку от колеса обозрения. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный пожар вспыхнул в жилом доме в Красногорске. По имеющимся данным, сначала огонь разгорелся только на балконе одной из квартир здания, однако очень быстро распространился и достиг крыши дома. В результате пламенем охвачены балкон, крыша и кровля четырехэтажного дома.