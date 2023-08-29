Снесло крышу: как жертва смолинского маньяка попала к нему в плен

Фото: Ахметов Вадим / ТАСС

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По информации СМИ, злосчастный поселок не был для нее простой точкой на карте.

Недавно всю страну ошарашила история жертвы маньяка из челябинского поселка Смолино. Владимир Ческидов однажды позвал к себе домой молодую девушку, а затем 14 лет держал ее в неволе.

Уже тогда многие задавались вопросом: зачем она, будучи юной и обаятельной, поехала к незнакомому мужчине в гости. Теперь же в СМИ всплыли новые детали биографии пострадавшей, которые проливают свет на эти страшные события.

По информации KP.RU, злосчастный поселок не был для жертвы простой точкой на карте. В свое время девушка жила тут с братьями и родителями до того, как всех отпрысков отправили в детский дом.

Постройка, в которой росла пострадавшая, располагалась буквально на соседней улице от того самого дома, где находился маньяк. СМИ допускают, что пострадавшая могла изо дня в день прогуливаться мимо избы, которая по итогу стала для нее холодной темницей.

«Девушка и ее сестра жили там с родителями до того, как их отправили в детские дома. Их дом был буквально на соседней улице от Фестивальной. А уже после детского дома сестры жили на улице Дербентской в Ленинском районе», — рассказывают соседи.

Не исключено, что, воспользовавшись доверчивостью и легким нравом жертвы, Ческидов заманил ее на свою территорию, а позже предполагаемому преступнику просто «снесло крышу». Сейчас пострадавшая проходит реабилитацию под наблюдением специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в истории челябинского маньяка появилась новая версия.