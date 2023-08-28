В Кремле заявили о планах Путина на поездки за рубеж

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Куда глава государства отправится этой осенью?

Президент России Владимир Путин планирует международные поездки грядущей осенью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», — сообщил он во время брифинга с журналистами.

При этом заранее анонсировать маршруты в Кремле не будут «по понятным причинам».

На днях стало известно, что у президента России Владимира Путина нет планов по очному посещению саммита G20 в Индии 9–10 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента.

Также в последние дни все чаще появляется информация о возможной встрече Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, переговоры планируются, но большей информации пока нет. Но недавно стало известно, что Эрдоган ради встречи намерен прилететь в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи.