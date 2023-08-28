«Провожаем дочку в первый класс»: Волочкова отметит День знаний с чужим ребенком

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; Личный архив Анастасии Волочковой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Единственная наследница балерины в этом году выпустилась из лицея, однако повод сходить на школьную линейку у артистки все же нашелся.

В этом году на линейку в честь Дня знаний Анастасия Волочкова пойдет не со своей дочерью, а с дочерью своей преданной домработницы. В беседе с 5-tv.ru балерина рассказала, что уже давно считает Лолу и ее семью родными людьми, и поделилась планами на 1 сентября.

«В этом году 1-го сентября я пойду на линейку, провожать в школу старшую дочку нашей Лолочки. <…> Поведем ее в школу неподалеку от нашего дома. Провожаем дочку в первый класс», — рассказала знаменитость.

Лола теперь не только домработница, но и директор, а также близкая подруга Волочковой. Вместе с мужем Рустамом и тремя детьми Лола живет у балерины на протяжении восьми лет. По словам артистки, они стали для нее настолько близкими по духу людьми, что и их детей она считает своими и балует любовью.

Волочкова поведет в первый класс дочь своей домработницы. Личный архив Анастасии Волочковой

«Замечательные люди. Я считаю их членами своей семьи», — заявила Волочкова.

Родная дочь балерины Ариадна в этом году входит во взрослую жизнь — летом она выпустилась из лицея, а в сентябре станет совершеннолетней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как домработница Волочковой стала ее PR-директором.