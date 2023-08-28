Встреча Муцениеце с гостившими у Прилучного детьми закончилась истерикой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Дочери звезды тяжело далась долгая разлука с мамой.

Встреча актрисы Агаты Муцениеце с детьми, долгое время гостившими у их отца Павла Прилучного, обернулась истерикой. Об этом сообщает издание dni.ru.

По признанию звезды, ее дочь Мия после продолжительной разлуки с мамой не смогла сдержать эмоций и целый час плакала у нее в объятиях.

«Мы сидели, она уткнулась мне в шею и просто, видимо, вылила все эмоции, которые у нее накопились», — поделилась знаменитость.

В свою очередь Прилучный на днях показал в соцсетях, как весело проводит свободное время с женой Зепюр Брутян и детьми от первого брака — семилетней Мией и десятилетним Тимофеем. Компания каталась на велосипедах по пригородному поселку, смеясь и позируя на камеру. Видео звезда «Мажора» назвал «покатухами на районе».

Муцениеце и Прилучный разошлись три года назад после девяти лет брака. Несмотря на болезненный и скандальный развод, в вопросе воспитания детей знаменитостям удалось найти компромисс.

Прилучный поддерживает связь с наследниками, хотя в его жизни появились новая жена и ребенок. Очевидно, в этом есть и заслуга Брутян, которая очень тепло приняла детей мужа от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал, какой подарок Муцениеце вручила сыну и дочери по случаю окончания учебного года.