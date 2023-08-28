Силы российских ПВО уничтожили три авиабомбы JDAM

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Такая же участь настигла еще 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три управляемые авиабомбы, 27 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, проинформировали в пресс-службе Минобороны РФ в понедельник, 28 августа.

В беседе с журналистами официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенко подвел промежуточные итоги работы на юго-восточном направлении. По его словам, безопасность этой территории четко контролируется бойцами на месте, что позволило справиться с атакой беспилотников и системы залпового огня.

«Уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка Херсонской области, Лисичанск Луганской народной республики, Мирное, Пологи Запорожской области, Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар Донецкой народной республики», — говорится в официальном сообщении.

По словам представителя министерства обороны, всего число уничтоженных источников огня перевалило за 7 тысяч, из которых больше 6 тысяч — беспилотники, еще 400 — военные самолеты и зенитные ракеты. Сбитых вертолетов в ведомстве насчитали почти 250.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника над Крымом.