Патриарх Кирилл освятил икону на Спасской башне Московского Кремля
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Образ — больше метра высотой — поднимали с помощью строительного крана.
Патриарх Кирилл освятил воссозданную икону Спаса Нерукотворного, расположенную на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. Церемонию приурочили к одному из главных христианских праздников — Успению Пресвятой Богородицы.
Образ — больше метра высотой — поднимали на башню с помощью строительного крана. А уже потом бригады рабочих монтировали икону к стене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что значимый для всех христиан праздник Успение Пресвятой Богородицы приходится ежегодно на 28 августа и знаменует собой окончание Успенского поста. На Руси это церковное торжество — одно из 12 важнейших и, пожалуй, самых популярных и любимых.
В память об этом событии названо множество храмов. Например, кафедральным собором Русской православной церкви многие столетия был именно Успенский, расположенный на территории Московского Кремля.