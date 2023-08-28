Убежать не получится: как спастись от стаи бездомных агрессивных собак

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Личный архив / Мирослав Волков; 5-tv.ru

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Зоопсихолог раскрыл план действий при неожиданной встрече с агрессивными животными.

Спастись от собак бегством не получится, однако есть другие методы, которые позволят защититься от нападения бездомных животных. О них в беседе с 5-tv.ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

«Убежать от собак не получится в любом случае. Есть такой нюанс — у вас две ноги, у них — четыре», — прокомментировал эксперт.

По словам Волкова, профилактика всегда лучше лечения, то есть предотвратить нападения собак могут помочь власти. К ним стоит обращаться жителям неблагоприятных в этом вопросе районов.

Проблема в ряде регионов уже решается регистрацией и чипированием всех приобретенных собак, заметил он. Так возможно будет отследить, кому принадлежит животное, попавшее на улицу по каким-либо причинам.

Убежать от собак на открытой местности вероятности нет, считает собеседник. Помочь могут лишь препятствия в виде заборов, крыш или деревьев или другие вспомогательные предметы — перцовки, шокеры, камни и палки.

«Можно пытаться отмахнуться корягой, размахивая вокруг головы, вокруг себя, ограничивая периметр, который может их задеть — животные этого боятся и понимают, что вы не будете простой игрушкой. Они предпочтут уйти и не сталкиваться с проблемой», — пояснил зоопсихолог.

Также можно кричать и звать на помощь. Когда объект нападения животного один или перед ним стоит целая толпа — это две разные истории, и во втором случае собаки могут не решиться на конфронтацию.

«Купите обычный классический перцовый баллончик, который сделан с целью самозащиты и является эффективным средством от собак. Их пугает этот запах. Это даст вам время обойти или скрыться», — подчеркнул Волков.

Зоопсихолог добавил, что детям с малых лет важно объяснять правила обращения с животными и «пропагандировать безопасность». Дошкольников, которые и вовсе не смогут постоять за себя при встрече с бездомной стаей, не стоит отпускать куда-то без присмотра взрослых.

Ранее 5-tv.ru писал, что бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале.