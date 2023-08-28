Результаты повергли в шок: найден неожиданный способ борьбы с раком

Ученые из Австралии назвали уборку и готовку способами борьбы с раком

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Читайте нас в: Дзен Новости

Предотвратить появление злокачественных опухолей вполне реально, считают исследователи.

Ученые из Сиднейского университета в Австралии нашли необычный способ борьбы с раком. По их мнению, ежедневная интенсивная физическая активность с перерывами всего на пять минут может снизить риск некоторых видов онкологии на 32%.

Журнал Jama Oncology пишет, что исследователи провели эксперимент: на каждого из 22 тысяч респондентов они надели трекер, «задачей» которого должно было стать отслеживание ежедневной физической активности испытуемых.

Данные ученые собирали в течение семи лет. Полученные результаты повергли их в шок: более чем у двух тысяч человек были диагностированы различные виды рака.

Причем чаще всего опухоль проявлялась у тех, кто предпочитал прогулкам и спорту лежание на диване после работы. Ученые пришли к выводу: даже регулярная уборка или готовка способны поправить здоровье человека.

Для этого необязательно изнурять себя многочасовыми занятиями в спортзале. Мытье посуды и стирка способны снизить риск рака на 32%, отмечают специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал, почему «самый безопасный» рак щитовидной железы может убить.