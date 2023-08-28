Бездомные собаки напали на мальчика в Махачкале: «Он в шоковом состоянии»

Мама мальчика, на которого напали собаки в Махачкале, сообщила о его состоянии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Altan Gocher; 5-tv.ru

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Известно, что ребенок вышел на прогулку к морю с отцом. Где же он был, когда сыну потребовалась помощь?

Мама мальчика, на которого набросилась стая собак, рассказала о его состоянии. В беседе с 5-tv.ru она сообщила, что ребенок находится в шоке, трясется и плачет по ночам.

«В шоковом состоянии ребенок. Одна рана глубокая, остальные царапины», — прокомментировала Зарема.

По ее словам, в целом, ребенок стабилен. Съемочной группе удалось понаблюдать, как он, обмазанный зеленкой, спокойно играет в телефон в своей палате. Однако, отметила она, ночью мальчик плакал от страха.

Зарема рассказала, что на прогулку по Махачкале мальчик пошел с отцом. Они направились к морю. Родитель решил поплавать, а сын остался на берегу. Там на него и напала стая бездомных животных. Чтобы спастись от них, он начал убегать и зашел в воду. Папе потребовалось время, чтобы выйти на берег и прийти ему на помощь.

Женщина в заключение добавила, что собаки в их районе часто нападают на людей. Сейчас же власти отреагировали на инцидент и пообещали принять меры для решения проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что стая агрессивных собак напала на ребенка под Волгоградом.