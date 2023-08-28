Есть один нюанс: Слава заявила о наличии экстрасенсорных способностей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица не скрывает, что она «не такая, как все». В чем это выражается?

Певица Слава (Анастасия Сланевская — реальное имя — Прим. ред.) призналась в экстрасенсорных способностях на шоу Павла Воли. Исполнительница заявила, что может видеть все о судьбе и личной жизни незнакомого человека: сколько у него детей, как их зовут и так далее. Правда, есть один нюанс.

«Есть способности, но надо много выпить», — говорит звезда.

Артистка, по ее утверждению, даже может назвать цвет карты, когда она перевернута. Так, ведущий предложил ей угадать оттенок ковра в студии с обратной стороны.

Она назвала серый и оказалась права. Однако, как пошутил Воля, все ковры с обратной стороны серые.

«У любого человека могу (предсказать — Прим. ред.). Способности есть, правда. Могу сказать, сколько у тебя детей, назвать их имена», — не сдавалась исполнительница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Слава отдыхает с возлюбленным в Турции.