Страшный жребий: как трагически закончилась жизнь Кая из «Тайны Снежной королевы»
Ян Пузыревский не смог справиться с личными проблемами
Фото: Кадр из к/ф «Тайна Снежной королевы», реж. Николай Александрович, 1986 г.
Почему даже спустя четверть века фигура Яна Пузыревского не дает зрителям покоя?
Многие помнят Кая из фильма «Тайна Снежной королевы», но не все знают о трагической судьбе актера Яна Пузыревского. Жизнь перспективного артиста оборвалась, едва ему исполнилось 25 лет.
Даже спустя годы поклонники его творчества все еще теряются в догадках, что именно свело обаятельного и талантливого артиста в могилу. После выхода легендарной картины харизматичный Пузыревский проснулся знаменитостью.
Он поступил в Щукинское училище и стал играть в Театре на Таганке. Также артист успел поучаствовать в фильме «Авария — дочь мента», где встретил свою будущую жену.
Тогда талант брюнета разглядели и оценили по достоинству. Мало кто мог предположить, к чему приведут ранняя слава и скоропалительный брак, сообщает портал «Культурология».
Спустя пять лет отношений супруга Пузыревского, Людмила, родила сына. С того момента отношения влюбленных были испорчены: частые ссоры регулярно становились поводом для бегства актера из дома.
Масла в огонь подливала его мать, которая так и не смогла принять невестку. Постоянные измены подорвали авторитет Пузыревского и у режиссеров: мастера наотрез отказывались приглашать звезду в кино.
Все закончилось в один момент. Устав от постоянных сложностей, в апреле 1996 года в один из дней артист рано утром нагрянул в дом бывшей жены, чтобы увидеть сына.
Перебранка закончилась трагически: Ян погиб, упав с высоты. Тогда же пострадал и крошечный мальчик, но прибывшие на место медики сумели его спасти.
После ухода актера ходило много слухов. Кто-то обвинял во всем его жену, а другие — мать.
Третьи говорили о том, что Пузыревского подкосила творческая невостребованность. Даже сейчас ответ на вопрос, что подкосило талантливого артиста на самом деле, все еще будоражит общественность.
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