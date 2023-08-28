На Украине сообщили о поражении промышленного объекта
Глава Полтавской ОВА Лунин заявил о поражении промышленного объекта
Фото: Reuters / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI
О пострадавших пока не сообщается.
Тревожное известие поступило в понедельник, 28 августа. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о поражении промышленного объекта в регионе. Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, частично разрушен производственный цех. Какой именно объект потерял целостность, не уточняется.
Соответствующие данные о случившемся появились в официальном Telegram-канале утром. Сейчас на месте случившегося работают ответственные службы: на месте инциденте ведется разбор завалов.
«Есть попадание в промышленный объект», — гласит сообщение.
Иной информации Лунин от первого лица не привел.
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