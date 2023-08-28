От головы и тела почти ничего не осталось: мужчина сгорел в подъезде Петербурга (18+)

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Предположительно, пожар начался из-за сигареты.

В Санкт-Петербурге мужчина сгорел заживо на лестничной площадке. Как стало известно 5-tv.ru, в одном из жилых домов ночью 27 августа произошел пожар, который поначалу не вызвал опасений — горел, казалось, всего лишь матрас.

Однако позже выяснилось, что на матрасе находился человек. Его заметила местная жительница, которая и обратилась в полицию.

«Там много окурков. Человек курил и выпивал, заснул на матрасе, возможно, сигарета матрас и подожгла», — рассказал источник.

5-tv.ru

На фото, появившемся в распоряжении 5-tv.ru, тело мужчины с сильными ожогами покоится на остатках сгоревшего матраса. На погибшем остались куски одежды и одеяло, а цвет его кожи приобрел темно-багровый цвет. Также рядом можно увидеть пустую бутылку из-под алкоголя.

Месяцем ранее в Санкт-Петербурге погибли два человека, наступив на провода в траве. Жуткую находку обнаружили местные жители: тело одного человека почти полностью сгорело, на втором остались куски одежды. Предположительно, пара не заметила в густой траве провода, находящиеся под высоким напряжением.

Ранее 5-tv.ru писал, почему погибший в пожаре в Раменском мальчик находился в странной позе.