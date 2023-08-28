Стало известно о попытках Турции и ООН возобновить зерновую сделку с Россией

Турция и ООН работают над возможностью переговоров с Россией по зерновой сделке

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Все имеющиеся возможности переговоров уже находится в разработке. Каковы шансы?

Турция и ООН рассматривают все возможности переговоров с Россией по поводу зерновой сделки. Как пишет РИА Новости, встречу с российской делегацией хотят провести в Стамбуле.

«Готовят предложения для возобновления зерновой сделки», — рассказал источник.

24 августа стало известно о планах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встретиться с Владимиром Путиным в Сочи. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча двух лидеров уже готовится. По прогнозам, состоится она очень скоро.

Россия официально уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки 17 июля. Соответствующая нота была передана Киеву через Минск.

Российская сторона пошла на этот шаг, так как Украина и Запад не выполняли взятые на себя обязательства. 18 июля Москва приостановила свое участие в инициативе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что второе судно вышло из Одессы после остановки зерновой сделки.