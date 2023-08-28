Снайперы помогли бойцам РФ уничтожить боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Работа велась в ночное время на расстоянии почти километра.

Пара снайперов из Западной группировки войск помогла российским военнослужащим ликвидировать противника на фронте. Так, один из них рассказал РИА Новости, как прошла ночная работа.

По словам собеседника, после обнаружения группы боевиков из десяти человек координаты передали артиллеристам. Снайперы, в свою очередь, оперативно ликвидировали наблюдателя противника, находясь примерно в 700 метрах от позиций украинских позиций.

«Особенно ночью нас радует, когда противник пользуется фонариками и сигаретами, где-то, может быть, свечи зажигает погреться или рассмотреть. Часто это происходит в больших группах, когда один из них включит фонарик — и вся группа будет сразу обнаружена, и мы наносим огневое поражение», — рассказал снайпер.

Спецоперация (СВО) по защите Донбасса началась 24 февраля 2022 года. О ней объявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки решить конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США и страны ЕС восприняли такие действия как «вторжение» и объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский снайпер поразил два броневика и 20 боевиков ВСУ из винтовки.