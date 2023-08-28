Могла умереть прямо на сцене: Гундарева едва дожила до 56 лет

Фото: www.globallookpress.com

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Сегодня, 28 августа, легенда советского кино отметила бы 75-летие.

Советскую актрису Наталью Гундареву любили и зрители, и режиссеры. Безграничное обаяние исполнительницы ролей никого не могло оставить равнодушным, и не зря: в свои роли знаменитость вкладывала все свои силы.

28 августа Гундаревой могло бы исполниться 75 лет. Из жизни актриса ушла, едва лишь ей стукнуло 56. Однако, мало кто знает, что умереть знаменитость могла раньше. Тревожные «звоночки» появились задолго до инсульта, произошедшего в 2001 году, после которого актриса уже не вернулась на сцену.

Еще в 1984 году звезда экрана угодила в ДТП по дороге на дачу. Гундарева вынуждена была лечь на операционный стол. Процедура прошла неудачно: швы на лицо наложили неумело, рана загноилась, началось воспаление. Красавице-артистке пришлось взять паузу в карьере, чтобы восстановиться, сообщает aif.ru.

В 1990-м прямо во время выступления исполнительнице главной роли резко стало плохо. Режиссер вынужден был прервать постановку, а специально для Гундаревой на место вызвали медиков. Врачи уговаривали актрису о госпитализации, но любимица миллионов от отдыха отказалась. Доктор, понимая, что трагедии избежать не удастся, вышел к зрителям: спектакль доигрывать не стали, а провожали звезду в больницу бесконечными аплодисментами.

Спустя больше 20 лет Гундареву настиг инсульт. Лежащую на полу без сознания в собственном доме супругу нашел муж. Перепугавшийся мужчина тут же вызвал «скорую помощь», но драгоценные минуты все равно были утеряны. С того света врачи вытащили Гундареву чудом. Год потребовался актрисе для того, чтобы научиться заново ходить и говорить.

С той роковой даты исполнительница роли Смеральдино прожила год. Уже зимой 2002 года на прогулке с мужем Гундарева поскользнулась, упала, ударившись головой об лед. Травма поставила крест на работе в кино и театре. Прийти в себя после очередного потрясения она уже не смогла: еще спустя два года затворничества Наталья Гундарева ушла из жизни в собственной квартире.

Ранее 5-tv.ru писал, какую тайну Гундаревой всю жизнь пытался разгадать Армен Джигарханян.