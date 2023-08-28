Балерина Образцова назвала Адырхаеву хранительницей традиций

Фото: Краснова Александра / ТАСС

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По словам примы Большого театра, народная артистка СССР была очень чутким педагогом и оставила после себя богатое творческое наследие.

Народная артистка СССР Светлана Адырхаева оставила после себя богатое творческое наследие, под ее руководством главные места на балетной сцене заняли новые звезды. Среди них прима Большого театра Евгения Образцова. Ученица покойной балерины рассказала представителям телеканала «360», какой запомнила ее. По словам танцовщицы, ей повезло быть ученицей очень чуткого педагога.

«Я училась у Светланы Дзантемировны, репетировала под ее руководством и очень дорожу этим. Конечно, безумно жалко, что она ушла сегодня. Да, неожиданная новость. Хочу сказать, что она оставила после себя огромное наследие», — сказала Образцова.

Школа Адырхаевой, по словам балерины, дала отечественному балету профессиональных учителей, сама артистка до последних дней жила театром, давала уроки и репетировала, она была очень внимательной хранительницей традиций, человеком с прекрасным вкусом. Воспитанники покойной — несколько поколений — выросли грамотными и артистичными танцорами.

«Сейчас самое молодое поколение — это девочки, которым всего лишь 19-20 лет, совсем еще юные балерины. Она, к сожалению, не дала им, наверное, так много, как могла дать. Тем не менее все же им посчастливилось успеть два года порепетировать, поработать с ней», — заключила Образцова.

Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в Северной Осетии. Окончила Ленинградское хореографическое училище, отучилась на балетмейстерском отделении Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Она исполняла партии в спектаклях Большого театра «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Чиполлино» и других. Именем балерины названа Владикавказская балетная школа-студия. Балерине было 85 лет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, на 101-м году жизни, через месяц после юбилея, скончался артист Большого театра Владимир Кудряшов.