Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Также артиллерийскими расчетами были поражены бронеавтомобиль и живая сила националистов.

Российские силы уничтожили 155-миллиметровое орудие натовского производства FH-70, а также бронеавтомобиль и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

FH-70 была уничтожена расчетами буксируемых гаубиц Д-20 и «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО). Бронеавтомобиль и скопление националистов в лесополосе в зоне спецоперации были также поражены артиллеристами точным попаданием. Координаты противника были выявлены расчетами БПЛА.

«Корректировка точности огня орудий выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить мобильные средства противника максимально быстро с использованием минимального количества боеприпасов», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ отразили четыре попытки контратак ВСУ на купянском направлении.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.