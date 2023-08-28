Наследственное дело открыто: кому достанутся квартиры Ирины Мирошниченко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Помощник артистки рассказал, какие планы относительно своего имущества строила она сама. Строить-то строила, а позаботиться о завещании не успела.

Покойная народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко мечтала, чтобы ее квартира и другое имущество стали собственностью какого-нибудь музея. Детей у актрисы не было, близких родственников тоже, поэтому передавать нажитое за долгие годы было, считай, некому. Остался у знаменитости только один племянник, да у него родились дети. Об этом в эфире федерального канала рассказал помощник Мирошниченко Павел Соседов.

Молодой человек отметил, что артистка не раз говорила с ним о своем наследстве, однако не спешила составлять завещание — ничто не предвещало скорой смерти. Так что судьба квартиры самой Ирины Петровны и жилья ее матери пока под вопросом. По словам Соседова, с малочисленной родней Мирошниченко не общалась, в гостях не бывала. Не проявляла подобного интереса и вторая сторона. При этом, отметил помощник, между ними не было никакой драмы, просто так сложилась жизнь, и семейной близости не получилось.

«В этом не было какой-то агрессии или обиды с ее стороны. Наверно, изначально на это были причины. Это абсолютно нормально в артистической среде. Как правило, чаще всего это идет от самого артиста, потому что артисты — крайне эгоистичные люди», — подчеркнул Соседов.

Павла, безусловно, спросили, рассчитывал ли он на щедрость нанимательницы. Тот, не задумываясь, ответил, что даже и не думал об этом. Добавил, что никогда не был для нее близким человеком, а потому не ожидал к себе особого отношения. И даже если бы увидел завещание, отказался бы от наследства. Себя он назвал просто знакомым актрисы, который помогал ей в некоторых делах или составлял компанию. Ирину Петровну Соседов притом считает своим другом, признается, что очень по ней скучает.

В студии телешоу присутствовала также адвокат Майя Шевцова. Эксперт отметила, что хоть у Мирошниченко и нет наследников первой очереди, родственные связи дают право на собственность покойной. Проведя небольшое расследование, покопавшись в реестрах, она выяснила, что кто-то из семьи уже подал заявление о вступлении в наследство. Не прошло и месяца после смерти звезды. Кто оказался настолько сообразительным и поспешным — нотариальная тайна, узнать это могут только другие претенденты на имущество.

Ирина Мирошниченко попала в больницу вскоре после 81-го дня рождения. Врачи диагностировали у знаменитости грипп, который, как выяснилось позже, дал тяжелые осложнения. Артистка сгорела буквально за несколько дней. Ее не стало 3 августа. Ранее в программе Пятого канала «Светская хроника» эксперты объяснили, что могло спасти жизнь актрисы.